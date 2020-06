¡Tremendo susto! Gloria Trevi casi se ahoga en su piscina

“¡Casi me ahogo! Por hacer una trevilandeada”, escribió Gloria Trevi al compartir el video de la situación que enfrentó.

En las imágenes se ve a la artista de 52 años modelando un largo vestido amarillo y luego lanzándose al agua. Hasta ahí, todo iba bien, pero el problema ocurrió cuando intentó salir del fondo de la piscina y terminó enredada.

“Salí con mucha dificultad y cuando logro sacar la cabeza siento que me agarran el pescuezo. Tenía el vestido como un paracaídas, no podía nadar. No podía avanzar, no sé. Total, me salvaron. Aparte de ahogada fui ahorcada, empujada y maltratada”, contó en el video de Instagram en el que, entre risas, aprovechó para darle las gracias a su amiga Vanesa, quien la ayudó a salir del agua.

Aunque todo salió bien, Trevi le pidió a sus seguidores no intentar ese tipo de juegos: “Les comparto esta triste historia para que se rían un ratito, pero ¡no lo intenten en casa! Es una de mis ‘trevilandeadas”.