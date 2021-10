Tremendo totazo: la caída de Marbelle en pleno concierto en Medellín

Aunque fue el pasado fin de semana, la caída de Marbelle durante un concierto en Medellín sigue dando mucho de que hablar en redes sociales.

La cantante compartió feliz con sus fans en un show al que asistieron personalidades como Sara Uribe y Ana Sofía Henao. Sin embargo, sus tacones altos le jugaron una mala pasada y terminó en el piso de cuenta de un tropezón.

Miembros de su equipo acudieron de inmediato para ayudarla a levantarse y Marbelle volvió a lo suyo como si nada.

Aunque si la tomó por sorpresa el pequeño traspiés, pues aseguró que nunca le había pasado.

“Afortunadamente no me pegué duro o no me doblé el pie que era lo que tenía miedo de que sucediera, todo el mundo fue muy cariñoso”, expresó.

Al final pudo continuar con la presentación, que fue todo un éxito.