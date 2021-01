Tres actores hablan del difícil papel de salvar al teatro del naufragio al que la pandemia lo llevó

El teatro no se queda atrás. Si bien este sector logró una reactivación a finales del 2020, el segundo pico de la pandemia del COVID-19 hizo que los escenarios volvieran a cerrar sus puertas.

¿Cómo enfrentar la crisis? Andrea Guzmán , Jimmy Vásquez y Ernesto Benjumea hablan al respecto.

“Ha habido semanas en donde he estado completamente deprimido y muy triste, pero ya se levanta uno dice, bueno, sigamos viendo qué hay y sigamos peleando como el Quijote contra los molinos, pero acá seguimos montados sobre el caballo luchando porque la gente pueda disfrutar y pueda entender que el arte ni ha muerto ni va a morir jamás”, dijo Jimmy, reconocido, entre otros, por sus papeles en ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘El general Naranjo’ y 'La Nocturna'.

Esa pelea la dan desde la virtualidad con obras de diversos géneros y para todas las edades.

“La ventaja de las obras virtuales es que mucha gente, que no tuvo la oportunidad o que no vive en Bogotá y que no tiene la oportunidad de ir a teatro, pues tiene acceso a ver estas obras”, manifestó Andrea Guzmán.

Ernesto Benjumea puso en marcha una convocatoria para artistas y creadores teatrales, a través de un nuevo formato al que llamó ‘Corto teatro’.

Publicidad

“Invitar a que los creadores propongan un texto, originalmente pensado para micro teatro, con una mirada para lo audiovisual, para ese mundo del ‘streamming’, del teatro ‘online’ que es al que estamos pudiendo tener acceso”, señaló Benjumea.

Si bien la oferta virtual permite una reactivación, los actores no ven la hora volver a sentir el calor del público.