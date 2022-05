Trino de Yeferson Cossio sorprende a sus seguidores: "Lo que estoy pagando por haberte conocido"

En redes sociales se ha rumorado una posible nueva ruptura entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel, esto debido a que ambos se dejaron de seguir en sus cuentas oficiales. El creador de contenido compartió un trino que, según sus seguidores, confirmaría dichas especulaciones.

"Ni el iPhone 13 Pro max de oro y diamantes que tengo es tan caro comparado con lo que estoy pagando por haberte conocido", escribió Yeferson Cossio, quien después dijo: "No me fui, tú hiciste que me vayara".

Ni el iPhone 13 Pro max de oro y diamantes que tengo es tan caro comparado con lo que estoy pagando por haberte conocido. 🤦🏻‍♂️ — Yef (@YefersonCossio) May 27, 2022

Los fanáticos del empresario se han preguntado si estas palabras iban dirigidas hacia Jenn Muriel; no obstante, él mismo aclaró que no se trataba de una indirecta contra ella.

"No son indirectas, lo vi en Twitter y menos para Jenn, yo nunca podría expresarme así de esa mujer preciosa 😍", comentó.

¿Qué quiso decir Yeferson Cossio con este trino? Es lo que algunos continúan preguntándose en redes.