Triste mensaje de nieto de Vicente Fernández: “Se va un pedazo de mi corazón al cielo”

Álex, hijo de Alejandro Fernández, uno de los potrillos de la dinastía de Vicente Fernández , conmovió a sus seguidores con una sentida despedida en sus redes sociales.

Desde que el mayor de la familia, Vicente Fernández, enfrenta diversos problemas de salud, todos los focos están puestos en lo que sus hijos o nietos cuenten sobre sus avances. De hecho, en la mañana de este miércoles se conoció que el ídolo de la música ranchera había salido de terapia intensiva y continuará con el tratamiento de rehabilitación en una habitación hospitalaria.

Sin embargo, antes del nuevo comunicado sobre el estado de salud de Vicente Fernández, su nieto Alex Fernández había posteado un conmovedor mensaje en Instagram . Lejos de levantar alertas, lo hizo solo para despedir a “su niña”.

“Se va un pedazo de mi corazón al cielo… mi Zarita… mi princesa consentida, mi amor incondicional, mi niña… Espero Dios me dé la fortuna de volverte a tener en mi vida! Has sido uno de los seres que más he amado en mi vida. Gracias por estos increíbles e inolvidables 17 años, te amo y te amare toda la vida… todo el tiempo…”, fueron las palabras con las que el nieto de Vicente Fernández le dio el último adiós a su mascota.