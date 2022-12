Trump le responde a Meryl Streep y la llama “sobrevalorada”

El presidente electo estadounidense Donald Trump arremetió el lunes contra la actriz Meryl Streep, acusándola de ser una "lacaya" de Hillary Clinton, luego de que ella lo criticara en la ceremonia de los Globos de Oro.

Streep, una prominente simpatizante de Clinton, fustigó a Trump por su belicosa retórica al recibir un premio a su carrera en la pomposa ceremonia efectuada en Los Angeles el domingo.

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro", escribió Trump en Twitter.

La veterana actriz, oscarizada en tres ocasiones, arremetió contra algunas posiciones de Trump y, evocando el episodio en el que el entonces candidato republicano se burló de la condición física del reportero Serge Kovaleski del New York Times, se dirigió a los periodistas para invitarles a salvaguardar la verdad.

En una serie de tuits, Trump escribió: "Ella es una lacaya de Hillary que perdió mucho. Por centésima vez, nunca 'parodié' a un reportero discapacitado (nunca haría eso), sino que simplemente lo mostré 'rastrero' cuando él cambió totalmente una historia que había escrito hacía 16 años en orden a hacerme quedar mal".