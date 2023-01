Tumba de Martín Elías fue destruida: "No es justo, exigimos respeto"

Mediante una publicación en sus redes sociales, Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías , se mostró desconsolada después de percatarse de que destruyeron la tumba del artista, que está ubicada en el cementerio Jardines del Ecce Homo, Valledupar. La mujer asegura que no es la primera vez que esta situación tiene lugar.



En las imágenes se observa la tumba de Martín Elías en desorden y con las piedras del borde desubicadas. Además, el mármol que tenía plasmado el rostro del cantante está roto.

"Hoy encuentro la tumba de Martín en el estado que pueden observar en las fotos, algo que me llena de mucha tristeza e indignación. Usualmente, las personas se roban las flores, las piedras, se van a tomar allá, o se sientan y apoyan sobre la tumba para tomarse fotos. No es justo, exigimos respeto", expresó.

Instagram @dayanajaimes55

Publicidad

Jaimes añadió que "de verdad que la falta de cultura de algunas personas no tiene nombre. Montan hasta a los niños en la tumba, eso no tienen por qué hacerlo. Con todo lo que pasó me toca replantear todo porque partieron la foto de él, que siempre quise tenerla de esa manera, porque me gustaba esa foto, me parecía superlinda. Pero veo que el afán de la gente es que les salga esa foto cuando van y visitan la tumba, entonces me va a tocar replantear ese tema y será quitar la foto, no ponerle fotos, nada más dejar los dos jarrones y más nada".