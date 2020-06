“Tuve miedo”: las confesiones de Fernando Trueba sobre la dirección de ‘El olvido que seremos’

¿Cómo celebraron la noticia de la selección oficial de la película en el Festival de Cannes?

Fernando Trueba: Lo celebramos con una especie de Skype colectivo con todo el equipo. Fue muy bonito porque duró muchas horas y nadie quería cortar

¿Qué significa este reconocimiento?

F.T.: Significa que es un sello que queda unido a la película y abre puertas a la distribución, es un sello de calidad.

¿Cómo llego el libro a sus manos, cuando lo leyó?

F.T.: Lo leí como al año de que saliera y me tocó el corazón. Es un libro que no te deja indiferente y me gustó tanto que lo regalé a mis padres, amigos...

De repente viajaba y lo veía en las novedades de librerías, entonces compraba dos o tres. Es el libro que más he regalado y en más idiomas.

¿Cómo llegó a ser director de la película ‘El olvido que seremos’

F.T.: Un día recibo la llamada de los productores y de Héctor Abad a ofrecerme el proyecto de hacer una película. Me halagó muchísimo que hubieran pensado en mí, pero mi primera reacción fue: “No se puede hacer una película de este libro”. Insistieron y bueno, aquí estamos.

Todos sabemos lo peligroso que es adaptar un libro tan bueno y que ha tocado tanto el corazón o que es tan importante en el país. El compromiso de arriesgarte es muy grande… tuve miedos, pero luego me dije: “hagamos cine”.

La cinta es dirigida por Fernando Trueba se basa en el libro del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, con el sello de Caracol TV y producida por Dago García.