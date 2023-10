U2 y Lady Gaga sorprendieron presentándose juntos en Las Vegas

U2 y Lady Gaga causaron impacto en Las Vegas al presentarse juntos. La agrupación irlandesa invitó a la cantante a su espectáculo, en donde los miles de fanáticos grabaron con sus celulares el momento en que la mujer sorprendió en el escenario.



"La mujer más audaz y vivaz en cualquier lugar que ella pise. ¡Denle la bienvenida a la divina Lady Gaga!", expresó Bono, el vocalista de la banda para darle la bienvenida a la artista al escenario.

La situación se dio en medio de 'UV Achtung Baby', la serie de conciertos de la banda U2 que se realiza en The Sphere y que sigue generando tendencia en las redes sociales. La agrupación cuenta con una pantalla LED gigante en la que se transmiten imágenes con las que el público puede experimentar diferentes emociones.

Lady Gaga hizo presencia en el escenario con un atuendo de cuero, en tacones altos y anteojos de sol gigantes, como es característico en su estilo. La banda y la cantante interpretaron la famosa canción 'Shallow', con la que la película 'A Star Is Born' se llevó el Premio Óscar a mejor canción.



Además de esa canción, U2 y Lady Gaga interpretaron a dúo las canciones 'All I Want is You' y 'Still Haven’t Found'. Los miles de asistentes celebraron el momento en el que las estrellas brillaron en el escenario.

Con esta presentación, la artista ha demostrado su interés por compartir tarima con importantes bandas.

Publicidad

Recientemente, estuvo en el evento de lanzamiento de 'Hackney Diamonds', el nuevo álbum de los Rolling Stones, y presentó a Bad Bunnt en el show Saturday Night Live.

Cabe mencionar que 'The Sphere' ha sido toda una novedad e innovación en el mundo de la industria musical. Este lugar se convirtió en la nueva residencia temporal de la banda en Las Vegas y será el escenario de 25 conciertos de la agrupación.



La gigante estructura es el primer escenario y pantalla circular, cuenta con 167.000 altavoces y toda una propuesta de interacción con el público. "El lugar será más que un sitio para shows, será una forma de exhibir una galería en vivo y el punto clave, que es el entretenimiento en otra dimensión, se propagará", señaló Bono en su momento.