Última parte de saga Crepúsculo recibe el Razzie de peor película del año

"Breaking Dawn Part II", la última entrega de la saga "Twilight", se coronó como la peor película del año, al menos en opinión de los votantes de los premios Razzie, los llamados "anti-Oscar".

Según anunció la fundación Golden Raspberry Award, "Breaking Dawn Part II" se llevó las estatuillas a la peor película, peor director, peor actriz, peor actor de reparto (Taylor Lautner), peor pareja en pantalla (Lautner y la actriz de 12 años Mackenzie Foy), peor reparto y peor secuela.

El año pasado la cinta "Jack and Jill", una comedia protagonizada por Adam Sandler, batió todos los récords de estos "premios" con un pleno en las diez categorías existentes.

Anteriormente, el récord negativo estaba en posesión del filme "I Know Who Killed Me", protagonizado por Lindsay Lohan, con ocho estatuillas.

En la presente edición otros afectados han sido el propio Sandler como peor actor por "That's My Boy", cinta que se llevó también el galardón al peor guión.

El apartado de peor actriz de reparto fue para la cantante Rihanna, por su debut cinematográfico en "Battleship".

La satírica ceremonia se celebra tradicionalmente en la noche previa a los Óscar, si bien el año pasado se decidió trasladar la fecha a la del día de los inocentes en EE.UU.

La organización decidió que la "gala" transcurriera en la sala de desayuno de un hotel próximo al Teatro Dolby, donde se celebran los Óscar.

Los Razzie -palabra que se puede traducir como pedorreta- se crearon en 1980 como el antídoto al glamour que impone Hollywood anualmente gracias a los premios de la Academia.

Los Ángeles, EE. UU.