Un grupo de mutantes, los X-Men, derrotó en taquillas a un gigantesco reptil

La de los mutantes, es la segunda película de la franquicia a la que le ha ido mejor después de X-Men: The Last Stand, que se estrenó en 2006 con 123 millones de dólares.

Con 140 millones de dólares, Piratas del Caribe, en el fin del mundo, estrenada en 2007, es la que tuvo el mejor debut en este fin de semana que coincide con el feriado del Día de los Caídos en Guerras en Estados Unidos o Memorial Day.

La comedia romántica de The Warner Bros., Blended, debutó en tercero con 14,2 millones de dólares recaudados. En la película, Adam Sandler y Drew Barrymore hacen equipo por tercera ocasión después de La mejor de mis bodas y Como si fuera la primera vez.

Días del futuro pasado reúne a un elenco estelar que incluye a Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Halle Berry, Michael Fassbender, James McAvoy, Patrick Stewart, Ian McKellen, Peter Dinklage y Ellen Page.

En todo el mundo, la nueva película de los mutantes se estrenó en el número uno en 119 países, con 262 millones de dólares, la mayor recaudación que haya logrado la franquicia de X-Men y el mejor estreno que ha tenido Fox International.