Un hombre golpeó en la cara a Brad Pitt durante estreno de Maléfica

La supuesta agresión al actor, que acompañaba a su pareja, Angelina Jolie, sobre la alfombra roja del estreno de "Maleficent" en Los Ángeles, informó hoy el canal de televisión local KTLA.

Pitt y Jolie se encontraban firmando autógrafos en las afueras del cine El Capitan, situado en Hollywood, cuando un hombre se saltó las vallas de protección y golpeó al actor en la cara, según describió el sargento Leonard Calderón, del departamento de policía de Los Ángeles.

Agentes de seguridad privada retiraron al hombre del lugar y miembros del cuerpo de policía de Los Ángeles se lo llevaron a una comisaría y lo detuvieron acusado de un delito menor y se le impuso una fianza de 20.000 dólares.

El detenido ha sido identificado como Vitalii Seduik, un periodista ucraniano de 25 años conocido por propasarse con las celebridades en eventos públicos.

En 2012 fue abofeteado por Will Smith cuando Seduik trató de besar al actor en una alfombra roja. En enero apareció en los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos y agarró al actor Bradley Cooper por las piernas.

Anteriormente, también apareció en escena en la ceremonia de los Grammy en pleno discurso de agradecimiento de Adele.

Su último incidente tuvo lugar en el reciente Festival de Cine de Cannes, cuando trató de meter su cabeza dentro del vestido de la actriz America Ferrara durante el estreno de "How to Train Your Dragon 2".