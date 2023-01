Un niño de 9 años, el autor de la portada del nuevo ‘remix’ de Maluma

El artista contó en su cuenta de Instagram quien fue el encargado de pintar la carátula de la versión de Mala Mía en la que participan Anitta y Becky G.

El ‘remix’ será lanzado el viernes 21 de diciembre en las plataformas digitales. Sin embargo, desde ya sus seguidores puede apreciar el ‘cover’ con el que será presentada la canción.

Se trata de un dibujo realizado por un niño de 9 años, según publicó Maluma en sus historias de Instagram.

“A que no adivinan quién hizo la portada, Romeo, mi primo de nueve años”, dijo el ‘Pretty Boy’.

Y aunque no dio más detalles sobre el niño, la publicación de la imagen ha provocado más de 2.000 mil comentarios en Instagram y que 145 mil usuarios le den me gusta.

Es un dibujo en el que se ven tres personas (Maluma, la brasilera Anitta y la estadounidense Becky G) junto a un vehículo rojo.



De fondo se ve una zona verde, un globo de mecha (usados recurrentemente en Medellín en época navideña y prohibidos por la posibilidad de generar incendios), un zeppelin y una aeronave.

