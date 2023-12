Un regalo de Jhovanoty traído desde Japón le sacó lágrimas a Laura Acuña: “Me emociona tanto”

Laura Acuña y Jhovanoty fueron protagonistas de un conmovedor momento en una nueva entrega de La vuelta al mundo en 80 risas. El humorista le sacó más de una lágrima a la presentadora tras su viaje a Japón.



Durante su recorrido por el país asiático, la dupla visitó una casa de té y tomaron la popular bebida siguiendo el protocolo japonés. Fue tal la experiencia, que Jhovanoty le preparó un tinto a la mujer que los acompañó y orientó en el lugar.

Después de consumir la bebida, el comediante y Acuña se dispusieron a practicar artes marciales. Allí, la presentadora contó que practicó este deporte en su juventud, desde los 7 años exactamente. Además, reveló que su padre es cinturón negro en esta disciplina.

El humorista y la presentadora pasaron un momento agradable en el lugar y tras un entreno intenso decidieron tomar un descanso.

En las entrevistas posteriores, Jhovanoty compartió su punto de vista de la experiencia y, mientras relataba el viaje a Japón, decidió sorprender a Laura Acuña con un regalo muy especial: el uniforme de karate que portaron en el país asiático.

Al percatarse del detalle, la modelo rompió en llanto y expresó “les voy a decir porque me emociona tanto. Creo que desde que tenía 14 años no me ponía esto, entonces es muy bonito”.

Vea el capítulo completo de La vuelta al mundo en 80 risas que se emitió este miércoles, 27 de diciembre de 2023, aquí:

