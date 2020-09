"Un trabajo excelente”: elogios para ‘El olvido que seremos’ en Festival de San Sebastián

Gran expectativa generó ‘El olvido que seremos’ en Festival de Cine de San Sebastián. Tras su presentación, su director, Fernando Trueba , destacó la fidelidad con la que se adaptó, al cine, el libro homónimo del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince.

“Ha sido una experiencia tremenda, me he preguntado siempre por qué me ofrecieron a mí una historia tan colombiana, una película que es 100 % colombiana, y pienso que era porque querían una película que no fuera localista, sino que fuera, a lo mejor, más universal”, señaló.

Asimismo, resaltó la calidad de la actuación que existe en Colombia: “Me ha parecido asombrosa, un lujo, un lujo, para mi trabajar con ellos”.

Desde Colombia el productor de ‘El olvido que seremos’, Dago García, explicó que fue el mismo Héctor Abad quien sugirió que el actor español Javier Cámara fuera el protagonista.

“Creo que hay mucho de magia alrededor de la película porque nos juntamos los que nos teníamos que juntar”, afirmó.

Cámara explicó que tuvo que escuchar varias grabaciones que Héctor Abad Gómez le dejó a sus hijos para lograr el acento del médico paisa.

“Me basé mucho para conseguir sus expresiones, para escuchar la parte íntima de este hombre en la intimidad de su familia”, aseguró el actor.

Luego de la presentación de la película, el público y medios de comunicación que cubren el prestigioso festival español destacaron la magnífica historia del libro ‘El olvido que seremos’, llevada al cine.

“Me parece que es un trabajo excelente, por ejemplo, de Javier Cámara, quien realiza un papel colombiano bastante respetuoso y poderoso”, afirmó Sarayi, una de las espectadoras.

Por su parte, Marcelo, otro espectador, la puesta en escena es “muy fuerte” e “impecable”. “Genera muchas emociones, me encantó”, dijo.

‘El olvido que seremos’, un proyecto de Caracol Televisión bajo la producción de Dago García, fue la elegida para clausurar este sábado 26 de septiembre de 2020 el prestigioso festival de San Sebastián.