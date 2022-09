Una abuelita ‘perreó’ junto a Daddy Yankee en un concierto

Daddy Yankee no fue la estrella de su concierto en Connecticut, Estados Unidos, porque una abuelita a la que invitó a tarima se robó todas las miradas al subir al ‘perrear’ junto al artista.

“Tenemos de todos los fans. Desde los más chiquitos hasta las que son las verdaderas jefas”, dijo el reguetonero al invitar a la mujer al escenario.

“Te amo abuelita que sabe que la vida es para disfrutar no importa la edad 👏👏✨”; “Señora, quiero que sepa que vivió el sueño de muchos me incluyo :(“; “¿Dónde puedo conseguir una abuela de estas? Yo quiero una en mi vida 🥰”; “Lo mejor de la noche no fue el jefe, fue la JEFA 🤩”, están entre los mensajes que disfrutaron del bonito espectáculo que dio esta seguidora de Daddy Yankee.