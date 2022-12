Una amistad salva vidas: Francia Raisa, la mujer que donó un riñón a Selena Gómez

El tratamiento contra el lupus de la cantante estadounidense tuvo como pieza clave a una actriz de 29 años.

"Me enteré de que necesitaba un trasplante de riñón (…) era lo que necesitaba para recuperar mi salud en general", confesó en ese momento Selena, quien estuvo alejada de los escenarios debido a esta enfermedad.

Entonces, su amiga Francia Raisa apareció para darle una segunda oportunidad:

"Me dio un gran regalo y el sacrificio de donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho, hermana", añadió la cantante.

Raisa es conocida por sus papeles en las series ‘The Secret Life of the American Teenager’ (La vida secreta de la adolescente estadounidense) y la película ‘Triunfos robados’.

Para inmortalizar el momento de la operación, Selena publicó una fotografía en donde se ve junto a su amiga, tomadas de las manos, en camas de hospital contiguas.



Una imagen que, con 10.392.987 ‘likes’, se convirtió en una de las más populares en esta red social, en 2017.

En diciembre, revista Billboard reconoció a Selena Gómez como una de las mujeres del año, pero para ella alguien más debió quedarse con ese reconocimiento:

“Francia debería recibir este premio. Ella salvó mi vida, me siento increíblemente afortunada”, dijo la cantante.

Raisa es uno de los personajes del año al convertirse en símbolo de esperanza para quienes esperan en listas de trasplantes por un órgano que les cambie la vida.

