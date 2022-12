Una aventura extraordinaria

¿Por qué sí?

Life of Pi tiene la marca de Ang Lee: calidad visual y personalidad de las historias. Es una cinta que ha sido bien recibida tanto por la crítica como por el público en general, algo no muy común.

Fue, junto a "Lincoln", la que más nominaciones tuvo con un total de 11. Eso podría pesar en los jurados a la hora de su decisión.

¿Por qué no?

Ante el auge que ha tenido Argo, y la fortaleza de "Lincoln" parece improbable que los miembros de la Academia volteen a mirar a "Life of Pi" en esta categoría.

Parece más factible que tenga opciones en otros apartados en los que participa.