Una caleña tradujo primera exhibición en español del Jardín Botánico de Nueva York

Por primera vez, después de 124 años de fundado, el Jardín Botánico de Nueva York traduce por completo una exhibición al español. La intérprete es Claudia Mora, una caleña de 29 años graduada de Literatura de la Universidad del Valle, quien después realizó una Maestría en Escritura Creativa en la Universidad de Nueva York.

“Este trabajo fue posible gracias a una beca de la 'National Endowment for the Humanities', NEH. Necesitaban a una persona bilingüe, con conocimientos de arte y habilidades para escribir y traducir, y me eligieron a mí”, comentó Mora.

El espacio en el que la caleña realiza su vital labor es en la exhibición 'Frida Kahlo: Arte, Jardín, Vida', la cual se materializó luego de cinco años de investigación y donde se explora la conexión, así como el interés de una de las artistas más importantes del siglo XX, quien tenía una cercana relación con el mundo natural.

“Me siento feliz y orgullosa. Ha sido un proceso largo y con muchos retos. Es gratificante ver a nuestros visitantes leyendo español, tratando de aprender el idioma, siento que cumplí mi labor”, afirmó la intérprete caleña.

Esta exótica exhibición recrea el jardín de la Casa Azul de Coyoacán, México, lugar en el que nació, refugió, creó, se inspiró y murió la artista.

“Alrededor de nuestra recreación, los visitantes podrán sentir que están en la Casa Azul, rodeados de la flora mexicana que aparece en muchas de las obras de Frida, por ejemplo, las orejas de elefante y las buganvilias que solía usar en sus coronas de flores”, aseguró Mora.

En la instalación, hay catorce obras, diez cuadros y cuatro dibujos en papel de la artista. Esta exposición estará abierta hasta el 1 de noviembre del 2015 y es una de las más visitadas en el Jardín Botánico de Nueva York, que además es patrimonio histórico de los Estados Unidos.