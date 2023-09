"Una decepción": Ariadna Gutiérrez y el mal momento que vivió al conocer a Paulina Vega

Uno de los momentos que más marcó al concurso de belleza internacional Miss Universo fue el que ocurrió en 2015, protagonizado por dos colombianas y una filipina. Ariadna Gutiérrez había recibido la corona de Miss Universo de su coterránea Paulina Vega, quien segundos después tuvo que dársela a Pia Wurtzbach.



El error de Steve Harvey al anunciar a la ganadora causó que la Señorita Colombia Ariadna Gutiérrez pasara por un difícil momento, en el que recibió el apoyo de su antecesora Paulina Vega. Sin embargo, Gutiérrez reveló que su relación con Vega no fue buena.

En diálogo con el programa 'Expediente Final', de Caracol Televisión, la exreina de belleza Ariadna Gutiérrez reveló que cuando conoció a Paulina Vega se llevó "una decepción".

En el año 2014, Ariadna Gutiérrez fue coronada como la nueva Señorita Colombia, siendo la sucesora de Paulina Vega, quien ganó en Miss Universo 2014. En ese momento, la nueva representante de Colombia quiso entablar una conversación con su colega, esto para que pudieran compartir consejos y secretos de lo que seguía.



"Yo la veía como referente, la admiraba muchísimo", aseguró Gutiérrez refiriéndose a Vega, agregando que esperaba construir una buena relación con ella y que le compartiera algunos tips para su paso por el certamen de belleza más importante del mundo.

Sin embargo, supuestamente, con lo que se encontró la Señorita Colombia 2014 fue con una persona que no quiso compartir nada con ella. "Me ha pasado muchas veces en la vida que cuando uno admira a alguien en televisión o en una foto y se arma una imagen, luego la conoces en persona y miras que no es real. ¡Qué decepción!", recalcó.

Al parecer, durante sus encuentros, Paulina Vega no se mostró interesada en entablar una conversación con Ariadna Gutiérrez. Esta situación incomodó a la reina de belleza colombiana durante el Miss Universo de 2015, cuando pudo recibir el apoyo de su coterránea.

Gutiérrez añadió que, a pesar de que su primer conversación con Paulina Vega "no fue el momento más lindo", no le dio importancia y se propuso seguir su camino para ser la Miss Universo 2015, sueño que se vio frustrado por el error de Steve Harvey. Solo portó la corona de ganadora durante poco más de un minuto.



"No me importó. Yo tenía mi meta y pienso que, al contrario, eso me dio más fuerza y más motivación. Pensé: ‘Bueno, no necesito la ayuda que me ibas a dar, yo lo puedo hacer con lo que tengo’", aseguró la colombiana.