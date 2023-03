Una ex de Piqué habló de cómo Shakira ha reaccionado a la ruptura: “Cada uno lo lleva a su manera”

La ruptura de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, pues, tras las canciones que ha lanzado la barranquillera, ahora se suma lo que habló Núria Tomás, exnovia de Piqué, sobre el fin de esta relación.

Es que la manera como Shakira ha sobrellevado la ruptura ha generado opiniones divididas, pues algunos indican que lo ha hecho bien, pero otros han manifestado que ya es momento de superarlo.

En las últimas horas, Núria Tomás, expareja Gerard Piqué, se refirió al tema, aunque de una manera muy cauta y sin tomar posiciones. El pasado miércoles, 8 de marzo de 2023, la empresaria española asistió a un evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Tomás fue abordada por una periodista, quien no dudó en preguntarle sobre la ruptura sentimental de su anterior pareja. Sin embargo, la empresaria dejó claro que es capaz de sentir empatía por la manera como Shakira está gestionando su dolor como ella quiera.

Publicidad

“Es que no me atrevo a opinar, porque cuando hay sentimientos (de) por medio, cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no la conozco (a Shakira) y no he tenido la oportunidad de preguntarle”, afirmó Núria Tomás.

Según información del medio Hola, la comunicadora también le preguntó a la empresaria española su opinión sobre la nueva novia de Piqué, Clara Chía, quien también ha hecho parte de la controversia.

“Es que de ahí no te puedo decir nada, me sabe muy mal. Todas nos tenemos que ayudar y estar a una”, agregó Tomás.

Publicidad

Asimismo, ella trató de evitar opinar sobre cómo Pique estaba llevando esta situación con el siguiente comentario: “No he hablado nunca, no lo voy a hacer ahora".

Lo que sí le sorprendió a Núria Tomás es el hecho de que, a pesar de haber terminado con el exfutbolista hace tantos años, sigan ligándola con él y dejó claro que su actual pareja es la única “persona” de su vida.

“Me resulta increíble que después de tantos años sigan nombrándome por ese tema, pero, bueno, lo asumo. Cuando estás con una persona pública, pues es lo que hay”, señaló.

Núria Tomás anunció hace un tiempo que se casará próximamente con su pareja y padre de su dos hijos, August Puig.

Publicidad

Otras noticias del mundo del entretenimiento: