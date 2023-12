Una foto de la reina Letizia prende los rumores sobre supuesta infidelidad al rey Felipe VI

En un escándalo de supuesta infidelidad dentro de la familia real de España se ve envuelta la reina Letizia, gracias a una fotografía.



Su excuñado Jaime del Burgo habría tenido un amorío con la soberana antes de que ella se casara con el rey Felipe VI. Este hombre publicó una imagen que ha desatado los rumores acerca de una relación que, al parecer, continuó mientras estaba casada con el monarca español.

En dicha foto la reina Letizia aparece reflejándose en un espejo con un chal que el abogado del Burgo le habría obsequiado. La imagen ha generado todo tipo de comentarios.

En la publicación de su cuenta de X, Jaime del Burgo dejó un mensaje dirigido a la reina Letizia: “Amor, llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida y me protege. Cuento las horas para volver a vernos”.

El excuñado de la reina borró de su cuenta de X lo que había publicado y horas más tarde escribió: “No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me han amenazado de muerte. No me siento orgulloso, pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará”.

No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezo los mensajes de los que han entiendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama… — Jaime Del Burgo (@JaimeDelBurgo) December 5, 2023

Publicidad

La pregunta que se hace todo el mundo es si esta foto es de antes o después de la boda de Letizia con Felipe VI en el año 2004.

Según el portal de noticias People, la aparición de esta fotografía de la reina se suma a la publicación del libro Letizia y yo, del periodista Jaime Peñafiel, reconocido crítico de la monarca y quien en su momento fue considerado uno de los informantes más cercanos a la corona del país europeo.

Las cuatro etapas a las que se refiere Jaime Peñafiel respecto a la relación Letizia Ortiz y Jaime Del Burgo en su libro, son las siguientes: