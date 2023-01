Una lesión llevó a ejemplar futbolista antioqueño a convertirse en ‘celebridad’ en Instagram

Santiago Arroyave, jugador de Leones, debutó como profesional contra todos los pronósticos y ahora divierte a sus seguidores con sus cómicos videos.

En el más reciente ofrece una solución a las personas que están solas, sin dinero y a los hombres que no tienen novia: hacer chutes con un balón al mismo tiempo que se hace las veces de arquero en un pequeño terreno de fútbol.

Pero uno de los que más ha llamado la atención de sus seguidores es el que lo muestra semidesnudo en una calle, frente a un semáforo, haciendo piruetas con un balón.

“Es un semáforo cerca de mi casa, en el barrio Serramonte en Bello. Es en la avenida Obra 2000. Me fui a hacer la 31 y dije, ha vamos a arriesgarnos, salgamos así. Hice la 31 y me fui, qué pena que la gente lo viera a uno así en la calle ”, dice entre risas.

Conductores y transeúntes lo vieron, su cuerpo solo lo cubría con una pequeña toalla, mientras maniobraba el balón.

La producción audiovisual comenzó en marzo de 2018, cuando trataba de superar una lesión de cuádriceps que lo sacó tres meses de las canchas.

“Las cosas pasan por algo, hace un año tuve una lesión, entonces me sentía muy aburrido yendo a terapias y viendo a mis amigos entrenando”, recuerda”.

Por eso aprovechó el tiempo que le deja el fútbol –entrena de 6:00 a.m. a 8:30 a.m.- y comenzó a reírse de sus dificultades, como lo hace en otro de sus videos al que llamó “cuando se juntan el hambre y la necesidad”.

En este se mofa de su discapacidad (Santiago nació sin uno de sus brazos a causa de una malformación llamada denominada focomelia) junto a uno de sus amigos.

Este tipo de videos, que hace con su mamá, su hermano y algunos amigos, lo llevaron a pasar de 10 mil seguidores en Instagram a tener 300 mil.

“Yo antes me negaba, decía que me daban pereza las cámaras. Me tenía que lesionar para empezar este nuevo mundo y comenzar a trabajar con algunas empresas. En enero estuve con David Ospina en Santa Marta jugando un picadito”, cuenta Santiago, que reconoce que su inspiración está en creadores como La Liendra y El Mindo, con quienes se ha reunido.

Ahora, su atrevimiento parece no tener límites y promete una sorpresiva y extrema aparición en algún centro comercial.

