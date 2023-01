“Una parte de mí se muere”: José José de Yo Me Llamo sobre la partida de quien considera su padre

Manuel José asegura que “en este momento no queda más que recordarlo con sus canciones”. Habla, además, de su relación con el ‘Príncipe de la Canción’.

El artista colombiano saltó a la fama en Yo Me Llamo, programa que ganó en 2012 y 2015 imitando a José José. Allí, además, conoció a su ídolo.

Publicidad

“Ese encuentro tan maravilloso, inolvidable. Él (José José) viene desde Miami, me abraza, me da un beso, me da su bendición, me escucha y me encomienda la misión de seguir cantándole al amor”, recuerda Manuel José.

Por eso dice que, con el fallecimiento del cantante mexicano, “una parte de mi siento que se muere”.

Pese a que una prueba de paternidad dio negativa, muchos consideran a Manuel José como el heredero de José José debido a su indiscutible parecido y su impresionante voz.

“Sus palabras eran: ‘mijo, mijito, Manuelito, te me pareces mucho a mi padre”, cuenta el artista que, con repertorio propio, recorre Latinoamérica.

Publicidad

Y al final dice que José José “ya no es un príncipe, es un rey y su reino es el corazón de quienes lo escuchan”.