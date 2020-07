Uno de los hermanos Reyes reveló los problemas que padeció por usar esteroides

Alfonso Baptista, conocido como el Gato, es uno de los protagonistas de la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes con su personaje Óscar Reyes.

El actor, de origen venezolano, reveló al programa La Red los problemas que tuvo cuando intentó usar sustancias para conservar su atlética figura para una producción posterior a Pasión de Gavilanes, ‘La Teacher de Inglés’.

“Yo me puse a meterme unas cosas de esteroides, que estaban prohibidos, para ‘La teacher de inglés’ y bajé de peso muy rápido, estaba muy fino, sólido, regio. Usé esteroides… supuestamente estaba bien cuidado y estaba guiado por alguien que tiene conocimiento de esto y cada cuerpo reacciona diferente”, contó a La Red.

Esa práctica le trajo dolorosas consecuencias. “Me salieron unas cosas que se llaman piedrillas y entonces mis tetillas se pusieron como piedrillas y me dolían. Me ponía la camisa, me rozaba y me dolía, entonces no hizo bien”, reveló el caraqueño.

