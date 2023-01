Valentina Lizcano vuelve a despojarse del qué dirán con sugestiva foto y miles se rinden a sus pies

Además, la actriz vallecaucana envió un profundo y contundente mensaje enfocado en el ser.

Valentina Lizcano, una de las actrices más populares de Colombia que además se caracteriza por su honestidad a la hora de expresarse y también autenticidad, volvió a sacudir las redes sociales con su personalidad arrolladora.

En su cuenta de Instagram, la artista caleña publicó una fotografía donde aparece en cuclillas, con gafas, blusa de encaje, botas y aparentemente sin ropa interior, lo cual desató euforia entre miles de sus seguidores, quienes además quedaron rendidos a sus pies.

“Mujer que derroche de sensualidad yo ya quede rendido a tus pies”, escribió, por ejemplo, @garciawilsonruiz.



Pero la foto no fue lo único que llamó la atención de los fanáticos de Valentina Lizcano. También lo hizo una contundente y profunda frase con la cual la actriz vallecaucana decidió acompañar la publicación.

“Ser… algo que parece asustar a los que no se dan el permiso”, publicó Lizcano.

Tanto el mensaje como la fotografía fueron catalogados por algunos como inspirador.

“Una foto espectacular con una frasesota, eres y haces lo que muchos quisieran pero no se atreven por miedo al qué dirán... Gracias por motivar e inspirar a ser nosotros mismos sin importar nada ni nadie”, dijo @bienestarintegralpro.

Otros, como @daani.estrada, no solo destacaron que Valentina Lizcano sea auténtica y sensual, sino que nunca pierde la elegancia de una dama.

¿Qué tal la foto?