Valentina Nazarit Machín, la adolescente caucana que se convirtió en modelo de Louis Vuitton

Valentina Nazarit Machín es una joven estudiante de colegio que recientemente fue elegida como modelo para una de las pasarelas más importantes del mundo, Louis Vuitton.

“Entra la directora de imagen y nos dice ‘felicitaciones, eres la nueva chica Louis Vuitton’. Cuando pasó eso, yo le dije ‘¡qué!’ y ella volvió y repitió ‘eres una chica Louis Vuitton’", contó Valentina.

Así comenzó la historia de esta joven modelo de Santander de Quilichao, municipio del norte del departamento del Cauca , suroccidente de Colombia, cumpliendo su sueño: pisar una de las pasarelas más importantes del mundo.

Sus primeros pasos en el modelaje los dio hace tres años, compartiendo los estudios de colegio con pasarelas y fotografía. Pero no se imaginaba que conocer París y desfilar para la casa de moda Louis Vuitton llegaría tan pronto.

“Louis Vuitton me llevó con los tiquetes pagos y, si quedaba, me quedaba en París y, si no, me devolvía para Colombia”, afirmó Valentina.

Y pasó. Quedaron encantados con esta joven de 17 años de pelo rizado, piel canela y cuerpo muy natural.

“Llegamos en la noche a París, al otro día era el casting, esa noche dormí poco, me fui para la oficinas, me tomaron unas fotos y luego la fotógrafa me dijo ‘espérate porque el diseñador te quiere conocer’, lo conocí y, a la hora, me confirmaron”, comentó.

Esta era la primera gran pasarela en su vida. Los nervios casi la dominaban, pero esas ganas de comerse el mundo le daban fuerzas para arrasar en pasarela.

“Yo veía todos los bolsos al lado mío y yo decía como que estoy aquí, todo me encantaba, desde que me colocaron los zapatos, ‘yo tengo unos zapatos de Louis Vuitton puestos’, no me la creía. Cuando me estaba poniendo el bolso, estaban como 500 bolsos a los lados, como ‘ay, Dios mío, los quiero todos’”, dijo.

Y agregó: “Cuando llegó mi turno, yo bajé las escaleras; cuando doy la vuelta, ya estaban todas las personas con los celulares y las cámaras, entonces, dije ‘voy a olvidarme que existen cámaras’”.

La presentación fue impecable. Nazarit sintió que flotaba. En el museo Dorsè de París, lució un look cómodo y versátil del diseñador Nicolás Gueskiè, quien anteriormente estuvo en la firma Balenciaga y hoy es el director creativo de casa Louis Vuitton.

Se quedó un mes en París, recorrió sus calles, disfrutó de la gastronomía y regresó a Colombia feliz y a la espera de un nuevo llamado de la firma francesa, que la convirtió en imagen exclusiva por un año.

