Valeria Duque, la modelo paisa con quien Rauw Alejandro habría engañado a Rosalía

La noticia de la aparente ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro sacudió las redes sociales. Aunque la pareja no se ha pronunciado, ya surgió el nombre de quien sería la tercera en discordia en la relación de los cantantes. Se trata de Valeria Duque, una modelo paisa y exparticipante del Desafío.



Todo empezó cuando una mujer llamada Juliana García aseguró en redes sociales que el intérprete de 'Beso' engañó a su prometida en México.

La internauta mencionó a una joven que apodó como 'Venita', quien asistió a un concierto de Rauw Alejandro en ese país. "Ella estuvo en el backstage, pudo conocer a su artista top, disfrutó el concierto y cuando terminó: adivinen. Sí, Venita se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta", contó Juliana.

Estas dos chicas se llaman así en Instagram, y suelen subir vídeos con temas de Rauw, a demás de que fueron invitadas al backstage de uno de sus conciertos del “Saturno Tour” pic.twitter.com/MirvqUHOML — ࿐ (@xorisoredondo) July 25, 2023

La usuaria siguió diciendo que "el cuento se regó" porque 'Venita' le contó todo a 'Lalita', una de sus amigas, quien posteriormente divulgó todo.

Fanáticos de Rosalía y Rauw Alejandro siguieron indagando y aseguraron que 'Venita' es Valeria Duque y 'Lalita' es Laura Sánchez, dos creadoras de contenido que, al parecer, residen en Medellín.

Publicidad

Seguidores de la famosa pareja también afirmaron que Valeria Duque compartió semanas atrás un video donde aparece en un concierto de Rauw Alejandro con una manilla para entrar al backstage.

Hasta el momento, todo se trata de rumores, pues no hay ninguna confirmación oficial por parte de los artistas.



De otro lado, en redes sociales circulan varias imágenes que muestran a Rauw Alejandro bañándose en un río en Puerto Rico y acompañado nada más y nada menos que de Shakira y sus hijos: Milan y Sasha.

Uno de los detalles que no pasó desapercibido fue el hecho de que Rosalía no estaba presente. La intérprete de 'Despechá' y el cantante llevan tres años de relación. A finales de marzo de este año, la pareja confirmó su compromiso al final del videoclip 'Beso', sencillo que ambos interpretan.

Publicidad

Incluso, la española habló de su vestido de bodas en el programa El Hormiguero. "Tengo por ahí unos vestidos guardados, un vestido de Vivienne Westwood me gustaría, tengo por ahí cosillas guardadas", contó Rosalía.

Sobre la propuesta de matrimonio, la joven dijo al programa lo siguiente: "Me lo pidió de una manera muy bonita, me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos que está en la montaña; se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas de Año Nuevo, justo habíamos subido a la terraza y yo no me lo esperaba… Me puse a llorar, claro".

Meses atrás, en Instagram, Rauw Alejandro admitió que Rosalía era "el amor de su vida" y "la persona más extraordinaria que he conocido".