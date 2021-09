Valerie Domínguez dice que fue duro hacer escenas de brujería en ‘El hijo del cacique’

Valerie Domínguez habló del personaje de Chavita, la antagonista de ‘El hijo del cacique’ que “va por lo que va, no se va con rodeos ni nada, ella quiere a Diomedes y va a hacer lo que sea para conseguir a Diomedes”.

La actriz dice que “Chavita es un personaje bastante malo, esta es la primera vez que hago un antagónico”.

Actoralmente, Valerie Domínguez tuvo que trabajar en sus emociones para convertirse en una codiciosa mujer que le quiere quitar el marido a Patricia Acosta.

"A mí me costó un poco de trabajo al principio porque terminaba una escena y yo decía ‘perdón’, como que me disculpaba con los actores, hasta que, a ver, este es mi personaje, de aquí en adelante sin disculpas y me fui, sin tapujos ni nada, vamos a lo que vamos, me toca, como actriz es un reto que quería lograr y tenía muchas ganas de hacer un personaje malo", reconoce.

Pero hay una escena que fue difícil, donde trata de ahogar al bebé Martín Elías.

“Obviamente fue duro hacer esas escenas de brujería a un bebé y todo, pero siendo madre cambia todo, era horrible, la sensación era horrible”, cuenta.

Valerie Domínguez hace una invitación para no perderse la nueva producción de Caracol Televisión.