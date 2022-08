‘Valkyria’, la ganadora más reciente del ‘Desafío The Box’, reveló otra verdad de su pareja

Luego de ser una de las ganadoras del ‘Desafío The Box’, ‘Valkyria’ ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, sobre todo, de su vida personal, pues en los últimos días ella tuvo que aclarar algunas cosas de su pareja actual.



Puede ser de su interés: La extraña muerte de Diego Bertie: ¿por qué cayó del piso 14?

Es que muchos internautas le preguntaron a la deportista por qué no dejaba ver el rostro de su pareja sentimental en una publicación en su Instagram, por lo que ella respondió y reveló más detalles sobre su marido.

“Oigan, he visto que ha habido mucho revuelo por esto de mi esposo. Que si es esposo, que si es esposa. Me parece muy chistoso que gasten tiempo de su vida haciendo videos sobre: ‘¡Se sabe quién es el esposo de ‘Valkyria’!’, e inventan tantas cosas tan chistosas”, afirmó en un video.

Publicidad

Posteriormente, ella reveló cuál es la profesión de su esposo, “un programador de software y está haciendo una maestría en Inteligencia Artificial”.

También vea: Carolina Cruz y su hijo se llevaron tremendo susto cuando observaban de cerca a unos reptiles

Con estas declaraciones, ‘Valkyria’ espera poner fin a los rumores sobre su situación sentimental, como lo hizo días atrás cuando aclaró que ella no era una persona trans.

“Hay mujeres de todos los tipos, de todos los tamaños y yo soy una mujer de esas, una mujer grande, una mujer musculosa, una mujer que ama hacer ejercicio, que ama sentirse fuerte, verse con músculos, porque me encanta eso y no por eso soy trans”, aclaró la ganadora del 'Desafío The Box'.