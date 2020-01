Conozca a la niña de 7 años que se roba el show en el espectáculo de Delirio

A su corta edad ella ya ganó un festival mundial de salsa en Estados Unidos.

Se trata de Emily, una niña de siete años de edad, la cual alterna el colegio con la participación en el show caleño de salsa, circo y orquesta Delirio.

“Me emociono mucho al ver a la gente, me gusta verlos que me sonrían, eso me motiva a bailar muchísimo más”, afirmó la pequeña bailarina.

Ella asegura que su pasión es la salsa, tanto así que ya ha participado en competencias nacionales e internacionales.

Ella logró el primer lugar en la categoría niñas solistas en el World Salsa Summit, festival de Miami.