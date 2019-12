“El Niño Dios lo hizo mal”: el exagerado regalo que Mateo le dio a su hijo y que lo puso en aprietos

El ganador del Desafío 2017 tuvo que poner a prueba sus dotes de ingeniero, lidiar con un manual en mandarín y hasta sufrir heridas. Todo quedó en video.

La emoción de Mateo Carvajal llevó a darle un “exagerado” regalo a Salvador, su primogénito e hijo también de Melina Ramírez, en su primera Navidad.

Se trata de un “grande” y “voluminoso” carro eléctrico de juguete, que además le causó varios inconvenientes, según reveló el paisa en un video que publicó a través de sus historias de Instagram.

“El Niño Dios lo hizo mal, porque me hizo la mitad del trabajo. Solamente me trajo la caja, pero no lo armó y mis dotes de ingeniero no son tan buenos. ¿Que si muy exagerado el regalo? Miren hasta dónde me llega (más arriba de la cintura)”, dijo.

Ante esta situación, el ganador del Desafío Súper Humanos 2017 y pareja de la presentadora caleña Melina Ramírez se vio obligado a completar la tarea: armar el enorme obsequio para su Salvador. Algo que no fue sencillo, de acuerdo con lo que él mismo evidenció en la grabación.

“Ya me hice el primer corte, la primera herida, y llevo 15 segundos, pero ¡qué manual tan claro! Dizque en mandarín. ¡Ay, HP embalada! ¿Qué voy a hacer?”, comentó.

Después de seguramente una titánica labor, el resultado también fue evidenciado por el deportista paisa, junto con la reacción de su pequeño de apenas cinco meses de nacido y quien, con la ayuda de su papá, logró montarse en un juguete “como para niños de 15 años”.

“Yo vuelvo a nacer siempre que te veo sonreír. Nuestra primera navidad y no me cabe la felicidad en el alma de ser tu papá. Y recuerda que tu primer regalo fue un carro para niños como de 15 años, pero entenderás que fue mi emoción”, escribió Mateo en su Instagram.

Exagerado o no, lo único que cuenta es que Mateo Carvajal está dispuesto a todo para dibujar, en su primogénito, una sonrisa más “grande” y “voluminosa” que cualquiera regalo que le pueda dar.

