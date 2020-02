“El Super Bowl fue mi jubilación”: ‘Mulato’ habló de la vida de Swing Latino tras show con J.Lo

El grupo de bailarines caleños ahora comienza a vivir un nuevo sueño.

El 2 de febrero pasado se convirtió en una fecha memorable para quienes hicieron parte del show de Jennifer López y Shakira en el Super Bowl, el evento deportivo más importante de los Estados Unidos.

Entre la lista de artistas orgullosos se encuentran ‘El Mulato’ y su grupo de 24 bailarines de Swing Latino. Así es su vida después de la experiencia que les cambió la vida.

“Llevamos 14 campeonatos mundiales de salsa, 130 países recorridos, pero esto del Super Bowl sencillamente fue, como decimos nosotros, la tapa de la olla”, explicó Luis Eduardo Hernández, ‘El Mulato’.

“Cuando entras a la arena, ¡bendito sea mi Dios!, eso es algo: como que el corazón se te quiere salir del pecho. Uno siente el amor de patria, es algo extraordinario”, dijo el bailarín.

Lo cierto es que con esta oportunidad que les brindó la 'Diva del Bronx', están cosechando lo que sembraron: su talento.

“Con Jennifer se trabaja duro y hay que estar pilas. Ella es muy tranquila, muy sencilla, pero es muy clara. Después del show ella siempre hace una fiesta y con su esposo, Alex, son ‘botados’”, contó Luis Eduardo.

‘El Mulato’, además, reveló que con esta presentación muchos de sus bailarines llegaron a cumplir sus sueños y los de sus familias.

“Ellos no se la creen todavía. Sobre todo, porque hay jóvenes que nunca habían recibido tanto dinero por bailar. Hay unos que llegaron a acabar de comprar su casa”, dijo.

Ahora, ‘El Mulato’ se siente listo para dar el siguiente paso.

“Creo que después del Super Bowl me he jubilado, pero no quiere decir que no voy a seguir trabajando, no, lo que pasa es que me la voy a tomar con más calma y voy a tratar de disfrutarme este triunfo. Seguiremos persiguiendo el gran sueño de meternos en el mercado de los Estados Unidos con nuestro show”, aseguró.

Vea también: