Feria de Cali 2019: una fuente exitosa de ingresos para vendedores formales y los del rebusque

Vendedores y emprendedores no solo de la Sucursal del Cielo, sino de distantes partes de Colombia, llegan al evento y dicen que obtienen muy buenas ganancias.

Este viernes se cumple el tercer día de la Feria de Cali 2019 y ya los vendedores formales y los que se la rebuscan califican como exitosa la temporada de ventas.

Mayelly Martínez arribó a la capital del Valle del Cauca proveniente de Cartago, norte del departamento, tras pasar, todo el año, diseñando y bordando vestidos para ofrecer una gran variedad a los asistentes de la versión 62 de la Feria de Cali.

“Uno se prepara todo un año para traer aquí, porque es, de verdad, la oportunidad de ventas”, asegura.

Y es que para muchos comerciantes, la Feria de Cali se ha convertido en una ventana para potencializar sus ventas a largo plazo. Este es el caso de Alejandra Taborda, una joven emprendedora que hace aretes de frutas y cuenta con una tienda en línea.

“Aquí uno tiene clientes potenciales no solo porque van a comprarte para el mismo día, sino que siguen comprándote por instagram o WhatsApp”, señala la emprendedora.

Un claro ejemplo de que la activación económica de la Feria de Cali sí tiene resultado es el negocio de Juan Carlos Marín, quien lleva 35 años viviendo de las ganancias que le genera la fiesta más popular de la Sucursal del Cielo.

“Trabajo de feria a feria. Ese es el sustento mío, siempre he vivido de esto, gracias a Dios. Con esto me rebusco la vida y todo lo que he conseguido ha sido con los sombreros”, afirma.

Según los testimonios de los vendedores, bebidas afrodisiacas, comida, accesorios y todo tipo de productos que llegan a la Feria de Cali se agotan.

Es sin duda una fiesta de lado y lado no solo para los asistentes de esta gran fiesta, sino para los vendedores que aprovechan para hacer sus últimos ingresos del año.

