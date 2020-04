Greeicy Rendón enamoró a sus seguidores con su canto y después los ‘mató’ de risa con su mal inglés

El gracioso momento quedó registrado en un video donde hizo dúo con Mike Bahía, quien trató de sacarla del apuro, pero no lo logró.

Greeicy Rendón, cantante nacida en Cali, no para de sorprender a todos sus fanáticos y admiradores en las redes sociales.

Esta vez lo hizo con un video, el cual fue subido a su cuenta de Instagram, en la que ya acumula más de 13 millones de seguidores.

En el metraje en cuestión, que ya superó el millón de vistas, Greeicy aparece con Mike Bahía y ambos cantan una versión de ‘Los besos’, el más reciente sencillo que la cantante le dedicó a su pareja.

Este romántico y mágico momento quedó inmortalizado en la voz de ambos artistas. El protagonismo del video se lo robó Mike quien, mientras toca la guitarra, no puede parar de mirar con admiración y amor a Greeicy.

Pero la jurado de A Otro Nivel rompió el ‘empalagoso instante’ cuando al terminar de cantar trató de decir “i love this song”, frase que traduce del inglés al español “yo amo esta canción”.

Pese a que Mike entró en su rescate, tratando de recordarle las palabras que ella olvidaba sobre la marcha, Greeicy la rompió con un “i think that when you escuchas this song, your feel is good”, lo que traduciría al español “creo que cuando escuchas esta canción, te sientes bien”.

Las clases de inglés de la cantante desataron muchas risas en el apartado de los comentarios, pero esta graciosa pronunciación no empañó la melodiosa voz y la hermosa canción que le compuso a Mike.