La despampanante mamá de La Segura que pocos conocían y ya puso a suspirar a muchos

La reconocida influenciadora presentó a su madre, quien abrió cuenta en redes sociales y ha enamorado a miles con su voluptuosa figura, pero también su actitud.

La influenciadora caleña Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, aprovechó esta temporada decembrina para presentar a su mamá ante sus más de 4,5 millones de seguidores que acumula en Instagram.

“Si la tengo a ella, nada me falta. TE AMO, MAMÁ. Te escogería una y mil vidas como madre sin pensarlo. Te mereces todo, todo, todo lo bonito, eres mi mejor regalo de Navidad! Muchos no la conocían, ¿verdad? Ok, ahí se las presento”, escribió La Segura en una foto donde sale con ella.

En la publicación, La Segura hizo énfasis en que “es la mejor madre del mundo”, que se siente “orgullosa de ella” y que la ama con su “vida entera”, al tiempo que reveló su cuenta de Instagram, la cual se denomina @alexa_mena1.

En dicho perfil, Alexandra Mena tiene pocas, pero muy llamativas publicaciones. Se trata principalmente de fotografías en las que ella exhibe su despampanante figura y las acompaña con mensajes positivos, que, por supuesto, reflejan su actitud frente a la vida.

“El único concejo que les doy es que disfruten de lo bueno, saquen lo bueno de lo malo y a vivir felices. Cada faceta de nuestras vidas es importante”, dijo la voluptuosa mujer en un video que compartió en su cuenta.

Asimismo, Alexandra, quien ya se está volviendo toda una influenciadora como su hija, les pidió a sus más de 253 mil seguidores que ya acumula en Instagram que, por favor, rían, sueñen y vivan felices “sin ningún tipo de prejuicios”, pues “para el amor, la felicidad, la alegría, no hay edad”.

Hasta la tarde de este martes 31 de diciembre de 2019, la mamá de La Segura sumaba 22 publicaciones en su perfil.

La primera la hizo el 24 de noviembre pasado y se trata de una foto donde aparece con un escotado vestido de año y la más reciente, y quizás la más seductora, es una en la que aparece en toples exhibiendo su bronceado.

Buena actitud, belleza, sensualidad y un fascinante cuerpazo son los ingredientes con los que Alexandra Mena ya conquista las redes sociales y le dice adiós al 2019.

