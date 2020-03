“No me gusta deberle a pobres”: el sarcasmo que La Liendra le tiró al Mindo en aeropuerto

En una graciosa situación, este par de influenciadores saldaron una cuenta que tenían pendiente.

Con plata en mano, el influenciador Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra saldó una apuesta con el instagramer caleño Armando Ortiz, El Mindo.

El pago de los $200.000 los exigió El Mindo de manera indirecta a través de historias en sus redes sociales.

“Estoy esperando a que alguien me pague una apuesta. Me pidió mi cuenta de ahorros no sé para qué y no ha pagado”, dijo Ortiz.

A lo que La Liendra respondió con un: “Ojalá le paguen”.

La graciosa situación terminó con Mauricio Gómez desembolsando las “200 lucas” en efectivo porque no le gusta “deberle a pobres”.