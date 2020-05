“No me he sentido bien”: La Segura anunció que buscará ayuda profesional cuando acabe la cuarentena

“No han sido días fáciles para mí en lo absoluto”, dijo la influenciadora nacida en Cali, Valle del Cauca.

Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’ en redes sociales, sorprendió a sus seguidores con una publicación que dejó a muchos preocupados.

En ella, la influenciadora caleña aseguro que no ha pasado días fáciles “en lo absoluto”.

Anotó que lo que sufre “no tiene nada que ver con la cuarentena"por coronavirus COVID-19, sino que estaría relacionado con su estado de salud.

“Es algo que va mucho más allá, algo que ni yo misma puedo controlar. En cuanto termine la cuarentena buscaré ayuda profesional”, dijo la joven.

‘La Segura’, que siempre se ha caracterizado por ser una persona efusiva y alegre, explicó que, por el momento, entregará esta situación a su fe en Dios.

“Declararé y creeré en lo que no es, como si lo fuera. En este caso, que no me he sentido bien de salud, voy a declarar con fe, día a día, que estoy completamente sana, porque soy la hija del que si lo controla todo. Donde mis fuerzas terminan comienzan las de Dios”, dijo.

Tras su anuncio, sus seguidores le brindaron todo el apoyo para que logre “encontrar la guía que necesita para mejorar”.

“Todo va a estar bien”, “te entiendo, me he sentido igual”, “amino, saldrás de esta”, fueron algunos de los cometarios de respaldo que recibió.

