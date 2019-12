“Perdónalos porque no saben lo que dicen”: Valentina Lizcano y su fuerte mensaje sobre la depresión

La declaración de la actriz vallecaucana conmovió a varios de sus seguidores que han pasado por momentos difíciles.

La presentadora nacida en la capital del Valle del Cauca dejó en su cuenta de Instagram un fuerte mensaje sobre la depresión, uno de los trastornos más comunes y complicados en la actualidad.

En esta publicación, Valentina se refirió a dos tipos de personas, a aquellas que subestiman una condición tan fuerte como la depresión y también a los que están atravesando por momentos depresivos actualmente.

“Mi cara cuando veo videos, leo y observo que alguien, que no ha pasado por la depresión, dice que eso es para gente que no aprecia la vida, o se alejan de Dios… Dios, tú que sí nos acompañas a los que transitamos por desiertos, perdónalos porque no saben lo que dicen”, afirmó Valentina.

De igual manera, el mensaje también fue extensivo a los que están luchando contra la depresión.

“Y tú que me lees y estás pasando por una depresión, déjame decirte con todo el conocimiento, que no eres culpable de nada y que Dios no te abandonó ni tú a él. No eres malo, envidioso y esta situación no es tan mala como parece. (…) Busca ayuda, esto también pasará”, relató.

De inmediato, sus más de un millón de seguidores comentaron sus experiencias sobre la depresión.

“En estos momentos estoy sufriendo de depresión y nadie me entiende, me juzgan sin saber lo que es estar así. Dios permita que nunca pasen por esto, es algo tan difícil de sobrellevar”, afirmó una seguidora.

“Piensan que es falta de voluntad no cambiar esa situación cuando lo único que hago es levantarme a luchar con mi cabeza. No entienden el agotamiento mental y físico que eso produce”, puntualizó otra fanática.

“Pero, a esas personas que piensan que es de débiles estar así lo único que les sirve en estos casos es la empatía, pero eso, a muchos no se les da bien”, relató otra de sus seguidoras.

De esta manera, la actriz y presentadora caleña, mandó un alentador mensaje para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. Lo más importante siempre es buscar ayuda profesional.