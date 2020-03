"Sentí como nunca lo que significa": la palabra de Salvador que hizo llorar a Melina Ramírez

El bebé, de apenas 7 meses de nacido, le adelantó el regalo de cumpleaños a su mamá.

Melina Ramírez compartió con sus seguidores uno de los momentos más emotivos de su vida y es precisamente escuchar a su hijo Salvador pronunciar la palabra que tanto estaba esperando: “Mamá”.

“MAMÁ... Hoy sentí como nunca lo que significa esa palabra... no saben lo que fue ese momento para mí. Hoy lloré de la felicidad. Te amo hijito, me has adelantado el mejor regalo de cumpleaños”, escribió Melina en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

La grabación muestra a la exreina vallecaucana acostada junto a Salvador, quien repite varias veces la esperada palabra, pues, hasta ahora, se preferida era “papá”.

De hecho, recientemente, Melina Ramírez le hizo un reclamo a su expareja Mateo Carvajal, quien tras compartir un tiempo con Salvador se lo devolvió a ella acostumbrado a decir “papá”.

Ahora, Melina evidencia que Salvador ya la llama “mamá” y que le adelantó el regalo de su cumpleaños número 30, el cual se celebrará el próximo 22 de marzo.

