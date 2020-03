“Un dolor insoportable”: Elizabeth Loaiza revela detalles de la cirugía para retirarle biopolímeros

La modelo caleña se los aplicó hace seis años y tuvo que removerlos por complicaciones de salud. Ahora, busca alertar a otras personas y generar conciencia.

“En el 2014, hubo una moda que fueron los biopolímeros, nadie sabía que eso iba a reaccionar como iba a reaccionar, era como algo que uno decía: ‘Esto me pone mejor la nalga’. Otros se los pusieron en la cara, otros en las pantorrillas”, recordó Elizabeth Loaiza.

La top model colombiana también se los puso y, el año pasado, comenzó a sentir algo extraño.

“Se me empezó a poner como una coloración morada, se empezó a sentir la nalga como caliente”, comentó.

Por lo tanto, Elizabeth decidió buscar el consejo de varios médicos, a los cuales visitó.

“Unos dicen no se toque eso si no le están molestando, pero la coloración de tu nalga no es la normal. Es un dolor inexplicable”, dijo.

Hace una semana, la exportada de la revista Playboy México tuvo una cirugía para extraerlos.

“Me abrieron, debajo de las nalguitas, una incisión como de dos milímetros en cada nalga y por ahí me metieron el aparato especializado como en diluirlos y sacarlos”, relató.

Ahora, vive un doloroso proceso de recuperación.

“Eso drenaba sangre como si fuera, uy no sé, una película de terror. Tenía náuseas, de todo, fue un dolor insoportable”,

Sabe que de no habérselos retirado las consecuencias podrían haber sido fatales.

“Puede haber necrosis de piel, te puede migrar a las vértebras, migrar a los pulmones, migrar al cerebro, provocando la muerte”, dijo.

Con esta experiencia, la hermosa vallecaucana lidera una campaña llamada "Ni una más con biopolímeros en el mundo".

“Quiero recolectar a médicos que quieran unirse a esta campaña para salvar vidas”, afirmó.

Para cerrar, el mejor consejo: “No jueguen con la salud, aplicárselo es barato y se lo hacen en una hora, quitárselo pueden tardar toda una vida y no se lo logran quitar del cuerpo”.

