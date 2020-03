Yerry Mina da clases de español y entrena en casa durante la cuarentena por COVID-19

El futbolista colombiano, quien está en Inglaterra, dio diez lecciones básicas del idioma a sus seguidores.

La pandemia del COVID-19 ha paralizado el mundo entero y muchas celebridades han acatado las recomendaciones de las autoridades de salud y han hecho un pare en sus carreras para reguardarse en casa.

Por su puesto, los deportistas no son la excepción, pues la emergencia del coronavirus hizo que grandes eventos deportivos se suspendieran, el más importante de ellos: los Juegos Olímpicos de Tokio.

Es por eso que Yerry Mina, como otras grandes figuras del fútbol colombiano, se ha dedicado a entrenar en su hogar, pero también, a enseñar español desde las redes de su casa deportiva, el club Everton.

Con un acento británico, el defensor central, quien asegura que ya domina el inglés, ahora figura como un profesor de español a través de la estrategia L4nguage Labs, de BlueFamily.

A los seguidores del Everton, el futbolista nacido en Guachené, Cauca, les enseñó diez lecciones básicas del español.

| Schools may be closed, but that doesn't mean the learning has to stop.

Introducing our new feature, L4nguage Labs!

First up: Spanish with Señor Yerry Mina! #BlueFamilypic.twitter.com/FIK7UrhQpX

— Everton (@Everton) March 25, 2020