Vargas Llosa dice que continúa releyendo a García Márquez

De Nobel a Nobel. El laureado escritor peruano Mario Vargas Llosa dice que continúa releyendo "Cien años de soledad" y cuenta graciosamente que incluso lo han confundido con Gabriel García Márquez.

¿Cuántas veces ha leído la obra cumbre del novelista colombiano?

"Muchas veces porque la he enseñado, he dado muchos cursos sobre García Márquez, el último hace pocos años en (la Universidad de) Princeton ... Es uno de los libros que se puede releer y releer y siempre aparecen cosas nuevas", dijo Vargas Llosa en una entrevista con la televisora peruana N el lunes por la noche.

El novelista peruano recordó que en un vuelo de Madrid a Santa Cruz de Tenerife una auxiliar de vuelo le avisó que un hombre quería saludarlo porque le tenía una admiración absoluta.

"Le temblaba la voz, me dijo, `No sabe cuánto lo admiro, a mí me ha cambiado la vida leerlo'. Y yo estaba muy conmovido y luego me dice, `Y sobre todo "Cien años de soledad" es algo que yo he releído no sé cuántas veces'", relató sonriendo. "No me atreví a decirle `Está usted equivocado, yo no soy García Márquez'. Me pareció que iba a desencantarlo de tal manera que no le dije nada. Le di la mano y se fue creyendo que le había dado la mano a su autor favorito".

Vargas Llosa y García Márquez no se frecuentan desde 1976, cuando el peruano golpeó con los puños al colombiano en un confuso incidente en México. Ninguno ha explicado el suceso, que se convirtió en parte de la leyenda literaria de ambos.

Vargas Llosa había escrito un extenso y profundo ensayo literario llamado "García Márquez: Historia de un deicidio", publicado en 1971, en el que analizaba y estudiaba "Cien años de soledad".

En la entrevista del lunes, como en otras ocasiones, se rehusó a hablar sobre el autor colombiano de 87 años.

"Hay temas sobre los que yo no hablo y uno de esos temas es García Márquez", dijo.

El escritor peruano de 78 años, autor de novelas como "La ciudad y los perros", "La casa verde" y "La fiesta del chivo", conversó desde la biblioteca de su casa de Lima, que contiene 30.000 libros que serán donados cuando muera a la biblioteca de Arequipa, la región de Perú donde nació en 1936.

También confesó que "ahora ya no tanto ... cuando era joven era muy celoso".

Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010, 28 años después que García Márquez.