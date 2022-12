Vea por qué ‘Jon Snow’ lloró al saber cómo será el final de Games of Thrones

Kit Harington contó en una entrevista que ya sabe en qué terminará la serie. La última temporada saldrá en 2019.

Games of Thrones se ha convertido en una de los programas más vistos a nivel mundial, por lo que el anuncio de una espera de dos años para ver la temporada final no les gustó a los fanáticos. Ahora, las declaraciones de Kit Harrington, ‘Jon Snow’, solo han aumentado la expectativa.

En una entrevista, Harrington ha dicho que fue un momento de mucha sensibilidad cuando les revelaron el final de la serie: “estoy muy sensible con el tema: lloré al final”.

“A nadie más le importa tanto la serie como a nosotros. Son ocho años de nuestra vida. No he pasado tanto tiempo en un colegio o escuela de actuación, como en el set de grabación”, afirmó Harrington.

La entrevista:



Kit evitó dar más detalles del protegido final. Hace unos días Nikolaj Coster-Waldau, Jaime Lannister en la serie, contó que HBO les enviaría los libretos finales a través de audios, y no escritos, para evitar filtraciones.

Harrington, Coster-Waldau y los otros miembros de la serie comenzarán las grabaciones la próxima semana.

Cabe resaltar que, desde las primeras temporadas, Jon Snow se ha convertido en uno de los referentes de la serie. El personaje ha tomado cada vez más importancia en la batalla por el trono de hierro.