Vecino acusa a Justin Bieber de agresión

El presunto hecho ocurrió en un barrio de Los Ángeles, sin embargo, no se han hecho arrestos y pocos detalles fueron revelados.

Un representante de la estrella no respondió de inmediato a las llamadas que se le hicieron para conocer sus comentarios.

Las autoridades acudieron al lugar donde ocurrieron los hechos en Calabasas, California, poco después de las 9:00 a.m. del martes, informó el vocero del jefe de policía del condado de Los Angeles, Steve Whitmore.

"Se presentaron acusaciones contra el señor Bieber por agresión y amenazas", dijo Whitmore.

No está claro quién llamó a las autoridades y si se han presentado otras quejas sobre problemas anteriores entre el cantante de 19 años y sus vecinos, dijo Whitmore.

Justin Bieber se encuentra en medio de una gira por Europa.

El caso fue reportado primero por TMZ.com.

California, EE.UU.