Venden lienzo pintado con orina de Andy Warhol por 93 mil dólares en Nueva York

"No he hecho pis en ningún lienzo esta semana. Le dije a Ronnie Cutrone que no hiciera pis cuando se levantara por la mañana para que aguante hasta llegar a la oficina, porque él toma mucha vitamina B y el lienzo se vuelve de un color muy bonito cuando es su pis", dijo en su momento Warhol al explicar el origen del lienzo.

La obra fue subastada por 75.000 dólares a un coleccionista que pagó más de 93.000 dólares al sumarle los impuestos y comisiones, según la casa Christie's.

Refiriéndose a la obra, de 1978, Warhol (1928-1987) también habló de la orina del artista mexicano Víctor Hugo, porque "algunas muestras vienen de él".

Esta subasta por internet forma parte de la iniciativa que impulsó la Fundación Andy Warhol junto a la casa Christie's el año pasado para deshacerse progresivamente de las cerca de 20.000 obras del artista y recaudar fondos para la promoción del arte.

Otra de las piezas más apreciadas por los admiradores del padre del Pop Art fue una serigrafía que creó a partir del ticket con bebidas de cortesía para los "VIP", vendida en 40.000 dólares, por debajo de los hasta 70.000 dólares que había previsto Christie's.

La subasta no suscitó un gran entusiasmo de los coleccionistas ya que se quedaron sin comprador muchas piezas destacadas de la puja, como la fotografía que el artista tomó a Michael Jackson o a Jerry Hall y Mick Jagger durante una fiesta en el club neoyorquino.

Los internautas pudieron pujar por estas fotografías en las que aparecen travestis y momentos de desenfreno de muchos famosos que revelan cómo eran las noches de fiesta en el famoso Studio 54, y que en opinión de Warhol, "es lo mejor que le ha pasado a Nueva York".

"Todos los escándalos ayudan a su negocio porque no hay mejor publicidad que la mala publicidad. Si no me crees, ven y echa un vistazo a mis álbumes de fotos", dijo el padre del Pop Art.

Mirando sus fotografías, aparecen caras conocidas como el retrato de Liza Minnelli, vendido por 9.500 dólares, o el de Truman Capote, subastado por 20.000 dólares.

Otra de las piezas más valoradas en la subasta fue el retrato que el artista realizó a la actriz Farrah Fawcett y que alcanzó los 30.000 dólares, así como un autorretrato tomado por Warhol y que un coleccionista se llevó por 20.000 dólares.

La venta coincide con el 36 aniversario de la apertura de Studio 54 con una fiesta por todo lo alto en la que no faltaron celebridades como Mick Jagger, Liza Minnelli o Brooke Shields, pero en la que no lograron entrar otras como Woody Allen, Cher o Frank Sinatra por la negativa de su estricto portero.

Nueva York, Estados Unidos