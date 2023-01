Alexander Beja ‘Sure’ tiene 22 años, pero canta desde los 4. Se llevó la sorpresa de su vida cuando los integrantes de la banda mexicana lo escucharon y le hicieron una propuesta. “Mario me prometió y me dijo que iba a viajar con él a México e iba a cantar una canción que el me dio”, contó el venezolano. Él sabe que no es fácil ir a buscar futuro fuera de su país, pero ahora la vida le sonríe y solo pide respaldo para cumplir su sueño.