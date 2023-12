Venganza silenciosa: la cinta de acción de John Woo que no tiene diálogos

Una película de acción y sin diálogos es la nueva apuesta del aclamado director John Woo. Se trata de Venganza silenciosa y es protagonizada por Joel Kinnaman.



En entrevista con el periodista Luis Carlos Rueda, el director y protagonista dieron algunos adelantos de la cinta y hablaron de la participación de la colombiana Catalina Sandino en la misma.

Joel Kinnaman empezó destacando el trabajo que tuvo que realizar con la colombiana en las grabaciones: "Fui muy afortunado y muy feliz de tener a Catalina Sandino en esta película. Especialmente cuando estás tratando de llegar a estas emociones realmente profundas".

Para Joel Kinnaman, Catalina Sandino "es una de las actrices más talentosas del mundo".



Por su parte, el director John Woo también hizo referencia a la participación de la colombiana: "Cuando ella interpretaba cada escena, cada emoción, cada sentimiento, salió de su corazón. Eso hace que se vea tan real y tan fantástico".

Sobre la ausencia de diálogos en el largometraje, el director asegura que "pienso que he sido muy afortunado de tener este fantástico guion, lo sé. Mientras tanto, todo el script no tenía diálogos y realmente me emocionó y pensé que sería un nuevo desafío para mí y también un nuevo experimento".

Por su parte, Catalina Sandino señaló que "cuando me llegó el guion me dijeron que lo iba a dirigir John Woo y que era una película de acción sin diálogo, yo dije 'ya, confió completamente'. Ya después de ver la película, entiendo por qué John Woo es John Woo, él es increíble".