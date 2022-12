“Veo a Cali como escenario de producciones internacionales”: Director de ‘Narcos’

Mucha obstinación y terquedad, además de muchas ganas y pasión, son las claves para llegar a convertirse en director de una serie tan exitosa en el ámbito internacional como ‘Narcos’. A esto, por supuesto, también se le suma al talento y la suerte.

Así lo asegura el director caleño Andi Baiz, quien desde finales de octubre pasado regresó a su tierra para filmar la tercera temporada del aclamado programa de Netflix, donde además es productor coejecutivo.

Baiz dirigió cuatro episodios en la primera temporada, cuatro en la segunda y, ahora, está al frente de otros cuatro. Es el único director colombiano en una producción que confió en él para liderar dicho proyecto teniendo en cuenta que fue formado en Estados Unidos, entiende ese sistema y su percepción del cine, así como la manera de abordarlo, tiende a ser más norteamericana.

Este director nacido en Cali hace 41 años ha grabado tres películas. Debutó con Satanás en 2007 y, con esta, ganó el premio a mejor película y mejor actor en el Festival de Cine de Montecarlo. Luego dirigió La cara oculta (2011), que obtuvo el premio a mejor película colombiana en los TVyNovelas en 2013, y Roa (2013).

La serie ‘Narcos’, que se graba en Bogotá, Cali y Nueva York, se rodará hasta el 19 de noviembre en la capital del Valle del Cauca, donde la producción invirtió un total de dos millones de dólares. La tercera temporada hace referencia al Cartel de Cali.

Baiz afirmó que el próximo año volverán a la rodar en la capital del Valle del Cauca y hablamos con él sobre la importancia de hacerlo en la ciudad, la proyección del cine local y nacional, así como de las críticas a que se sigan filmando series sobre narcotráfico.



¿Qué tendría que hacer Cali o Colombia para que otros directores nacionales lleguen a producciones internacionales como las de Netflix?

Colombia está pasando por un excelente momento cinematográfico en términos de la visibilidad que tiene el cine nacional en el exterior. Aunque al de autor no le va muy bien en la taquilla nacional, sí le va muy bien fuera del país y gana muchos premios.

Hay muchos directores muy buenos que podrían llegar a ser parte de producciones internacionales. La pregunta es si ellos manejan el sistema norteamericano o, más bien, quieren dedicarse a hacer obras muchos más personales que, quizá, no es el camino de ellos.

Siempre, la manera es amando lo que uno hace, no teniéndole miedo al fracaso, levantándose del suelo cuando uno se cae y ser obstinado en este camino para poder vivir de este arte tan maravilloso.



¿Por qué el cineasta nacional no tiene éxito en su país, pero sí en el exterior?

El problema de la taquilla es cíclico, algunas veces va bien y otras veces va mal, pero en general tenemos un problema con la asistencia a cine en Colombia. Solo las películas de Dago García llevan público a las salas, mientras que otras propuestas más arriesgadas, quizá, más personales, no lo hacen.

En gran parte se debe a la competencia tan ardua que tenemos frente a las producciones más robustas como las de Hollywood. También, a una mala publicidad que ha tenido el cine nacional a través de las décadas. De pronto, hay unos mitos y malinterpretaciones que no son ciertos alrededor de la cinematografía nacional.

Y, por otro lado, algunas de las películas que tienen éxito afuera no llenan las expectativas del público colombianos. Son películas que, por ser más arriesgadas y tienen una narrativa diferente, el público colombiano no está acostumbrado a ver y van dirigidas a un público más reducido. Pero, ojalá, estas nuevas propuestas lleguen a más gente con el paso del tiempo, porque sí es lamentable que los colombianos no vean su propio cine.



¿Qué tanto le aporta a Cali la grabación de una serie de tanto auge internacional como ‘Narcos’?

Le aporta muchísimo, independiente de la temática que puede ser o no controversial, lo que ya es agua debajo del puente y de lo cual se ha hablado mucho. Tener una producción tan grande y prestigiosa, pues ‘Narcos’ ha estado nominada en los Globos de Oro y la crítica la tiene en muy alta estima.

Esta es la producción más grande que ha llegado al país y, entonces, deja mucho empleo, mucho dinero en la ciudad, lo cual contribuye a la economía local. Deja muchos empleos directos e indirectos.

Por ejemplo, durante esta temporada en Cali, vamos a tener 12 mil en noches de hotel, alquilando oficinas, bodegas, parqueaderos enormes, se consumen miles y miles de galones en gasolina. Estamos contratando a caleños en el equipo de producción, de vestuario, maquillaje, arte, luces. Estamos alquilando vehículos, conductores, cientos y cientos de extras caleños, además de las locaciones que se alquilan y dejan un monto significativo en la economía local.

A eso se suma, la formación y experiencia que se les puede dejar a todos los realizadores y gente que trabaja en la industria audiovisual en el Valle, pero que, quizá, no han tenido la oportunidad de estar en una producción tan gran y tan fuerte. Todo eso es válido para Cali y el Valle.



Muchos critican que se sigan haciendo más series sobre narcotráfico, ¿qué le dice a esas personas y cree que seguir abordando estas temáticas empaña la imagen de Colombia ante el mundo?

No lo creo. Lo que empaña la imagen de un país y una ciudad es la gente corrupta y la gente mala que nos hace trampa. Ellos son los culpables. De resto, tenemos que afrontar nuestra historia y no podemos tapar el sol con un dedo. Es un símbolo de madurez de cualquier sociedad poder enfrentar nuestro pasado e historia.

Es como decir que en Estados Unidos no se puedan hacer series o películas de la esclavitud porque tuvo un pasado con ese tema o que en Alemania no se puedan hacer producciones sobre el nacismo por su pasado al respecto.

Tenemos que afrontarlo eso existió, nos hace reflexionar acerca de la problemática social, de la guerra contra las drogas y, más aún, esta serie, como se ve en todo el mundo y es un éxito global, está haciendo que el mundo entero se dé cuenta que Colombia luchó, se sacrificó, puso los muertos y fuimos valientes a la hora de enfrentar el narcotráfico.

La gente está entendiendo lo que vimos y dejamos de ser el estereotipo de todos en fiesta, enrumbados, todos narcotraficantes, a pasar a ser un país capaz, luchador, que pasó por dolor, problemas y una lucha muy grande.

El hecho que estemos filmando ‘Narcos’ en Colombia, en Cali, Medellín, Bogotá y otras ciudades, significa que ya hemos superado muchos de esos problemas que nos agobiaban en el pasado. Esta serie se iba a hacer igual así fuera en México, Puerto Rico, República Dominicana, pero se está haciendo en nuestro país, lo cual ya dice mucho. Y a los que nos les guste el tema, pues que no la vean.



¿Por qué son tan exitosas las series sobre narcotráfico en comparación con otras?

Yo creo que todo es exitoso, el amor, la violencia, el drama. Pero la violencia como es algo tan intrínseco en el ser humano, como genera conflicto, una conversación entre el bien y el mal, lo que está bien y lo que pensamos que está bien, siempre va a ser fascinante. Es parte de nuestra naturaleza, de lo que somos y el mal sigue latente en la humanidad.

Además, los antihéroes generan una fascinación enorme en nuestra sociedad porque desafían el establecimiento, el statu quo. Por algo, un político irreverente que desafía el statu quo como Donald Trump por algo ganó, porque a la gente le fascinan este tipo de personalidades.

De alguna manera les gusta cuando una persona se puede enfrentar al sistema. Es el caso de un personaje como Julian Assange, que fundó Wikileaks, o un Pablo Escobar, que hizo tanto mal y nos causó tanto dolor, pero que él solito arrodilló a un Estado. Este tipo de personajes causa fascinación y siempre lo hará.



¿Cómo ve a Cali en materia de cine y cómo puede contribuir al desarrollo de la industria en el ámbito nacional e internacional?

El cine es algo muy grande porque es la perfecta combinación entre el arte y la industria. Tanta gente trabaja en una película, casi miles de personas en una temporada, que puede contribuir de manera muy grata a la economía.

Cali tiene un pasado y una historia cinematográfica muy amplia. En Cali y el Valle se hizo la primera película hablada, llamada ‘María’. Muchos de los cineastas colombianos conocidos son caleños. Entonces, tenemos una inclinación por lo audiovisual y me gustaría que muchas de las producciones que están viniendo a Colombia se vengan a grabar a mi ciudad y que todos nos juntemos para darle la bienvenida a estas producciones que enseñan tanto a nivel profesional y hacen crecer la economía local.



En ese sentido, ¿ve a Cali como un escenario para futuras producciones internacionales?

Veo a Cali como un escenario absolutamente para producciones internacionales. No solamente para que se filme Cali como Cali, sino como otras ciudades. Aquí, podemos filmar y hacer parecer que son otras ciudades del mundo, porque tenemos el talento y los escenarios.

Lo que hace falta es una política local para incentivar a productores nacionales e internacionales a vengan a filmar a Cali y el Valle. Algo así como una especie de rebate, que se le retorna un dinero al productor a cambio de contratar talento local y logística local, como hospedaje, transporte, comidas, etc.



¿Qué dicen de Cali los extranjeros que están trabajando en la grabación de ‘Narcos’ en Cali?

Tenemos muchos actores internacionales y de muy alto nivel. Gente de Estados Unidos, España, México, Suecia, Argentina. Además, hay productores estadounidenses y franceses. Ya estuvieron en Bogotá y llegaron aquí y no pueden de la dicha, porque el clima es increíble, los escenarios son magníficos y, sobre todo, la gente es muy amable. El hecho que la cultura del Valle sea tan diversa también ha fascinado a los extranjeros.

A ellos se les ve paseando por San Antonio, el centro, Pance, el oeste, deleitándose con la gastronomía valluna y comprando manjarblanco para llevarse de vuelta. Están muy felices.



¿Cali podría considerarse como la capital para la grabación de producciones internacionales en Colombia?

Yo diría que sí en el sentido que hay una tendencia a que los caleños estudien esto, trabajen en esto, trabajen en esto, aquí hay varias carreras de comunicación social, de periodismo y algunas de cine.

Como tenemos esta historia ligada a lo audiovisual, yo diría que sí, pero no basta solo con las ganas, sino que debe haber una política integrada y cooperación entre la ciudadanía, las producciones y la Alcaldía, etcétera, además de los incentivos, para que eso pueda pasar.

Es necesario que exista facilidad para que estas producciones vengan a rodar a Cali. Estoy hablando de permisos, de bodegas que puedan usarse como estudios, porque esto es complejo.