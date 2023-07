Versión de Rauw Alejandro sobre ruptura con Rosalía no convence a los fans

Un día después de que se anunciara la separación entre Rosalía y Rauw Alejandro , el puertorriqueño ha sido el primero en explicar que no fue por infidelidad, en medio de los sonados rumores que lo relacionan con una modelo colombiana llamada Valeria Duque.



A través de un comunicado, el cantante confirmó que la ruptura fue hace unos meses , resolviendo así muchos interrogantes de sus seguidores, ya que la pareja había anunciado hacía poco que iba a casarse.

“Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso (…) Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, señaló.

El puertorriqueño indicó que han aparecido distintos tipos de rumores equivocados, por lo que no podía guardar silencio al respecto: “Han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Algunos seguidores en redes sociales se mostraron poco convencidos respecto a las declaraciones de Rauw Alejandro, en especial cuando dice que la ruptura fue ya meses atrás.

Fans en Twitter han hecho publicaciones sobre las supuestas pruebas de que la relación terminó realmente hace poco, como interacciones de redes sociales, entre otras señales.

Seguidores se remiten, por ejemplo, a una entrevista que concedió Rosalía en el programa El Hormiguero, donde habló emocionada de cómo se le declaró Rauw Alejandro y que al finalizar su gira iniciaría con los preparativos de la boda.

Rauw Alejandro dijo que él y Rosalia terminaron “hace meses” cuando hace un mes teníamos a Rosalia contando emocionada cómo se le declaró y que terminando el tour comenzaría con los preparativos de la boda. Nomás la cagaste más papi 🫠

pic.twitter.com/Lbf3FdkWXh — anto 🏹 (@SELENAPlNK) July 26, 2023

Y en medio de esta noticia rosa, terminó salpicada una modelo colombiana llamada Valeria Duque, a quien vincularon con el artista de reguetón.



Ella decidió romper su silencio y desmentir lo que se está diciendo en internet: “Les cuento que gran cantidad de lo que ven en las redes sociales es mentira”.

"Nunca antes estuve involucrada en una situación así. Todo lo que se está diciendo sobre mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones falsas para crear una narrativa mediática que puede destruir reputaciones de varias personas", reiteró Duque.